الوزراء: سنغرق الأسواق بكميات كبيرة من السلع لمواجهة جشع التجار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار القمح أثرت على مجمل السلع الغذائية، لافتا إلى أن الحكومة لديها تقارير من جهات مختلفة وجميعها تؤكد أن هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار، وهي مشكة نراها ولا يستطيع أحد إنكارها.

«سعد»: «مفيش تسعيرة جبرية مطبقة في الأسواق»

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة ستعمل على مواجهة تلك الأزمة من خلال زيادة آليات المعروض من السلع في كافة المنتجات لمواجهة الزيادة في الأسعار، والحكومة لا يزال لديها أليات لضبط الأسواق: «معدش فيه زي السيتنيات والسبعينيات التسعيرة الجبرية المطبقة في الأسواق».

وأوضح أن الحكومة لديها مخزون جيد من السلع الأساسية للمواطنين، وستعمل خلال الفترة المقبلة على إغراق الأسواق بكميات كبرى من السلع ليظل جانب العرض أكبر من الطلب، ما سيعيد تدريجيا انضباط الأسعار: «هنغرق الأسواق بالسلع الرئيسية الأساسية اللي بيحتاجها كل مواطن كالزيت والسكر والأرز والدقيق».

المنافذ الحكومية تبيع بالأسعار المعتادة

وأكد أن الحكومة لديها منافذ عده تتبع وزارة التموين وأخرى تتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ متنقلة، بخلاف منافذ وزارة الداخلية: «هذه المنافذ مجتمعة يستطيع المواطن الذهاب إليها وشراء المنتجات بالأسعار المعتادة التي كانت موجودة قبل الأزمة أو الزيادات الأخيرة، وستكون متاحة في مختلف المنافذ والقوافل المتحركة».

وأشار إلى معرض «أهلا رمضان»، مؤكدا أنه تم تقديم موعد إقامته ليبدأ اعتبارا من يوم 15 مارس الجاري بدلا من 24 من الشهر نفسه: «قدمنا ميعاده علشان نسرع في إيجاد حل لارتفاع الأسعار، والمواطن هيقدر يشتري من معارض أهلا رمضان كل احتياجاته الخاصة بفترة شهر رمضان وما بعدها».

وطالب «سعد» التجار بعدم المبالغة في الأسعار حتى لا تحدث أزمة في توفير السلع، مؤكدًا أنه سيتم مداهمة أي مكان يحتكر السلع الأساسية وسيتم مصادرتها وتجريم المسؤول عنها.