أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية.. وعروض التموين على المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات واستقرار أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن عروض التموين على المنتجات الغذائية التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كسلع حرة في المجمعات للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التي تصرف للمواطن دون بطاقة التموين، مساوية لأسعار السلع على بطاقة التموين التي تصرف للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، التي تأتي ضمن عروض التموين على المنتجات الغذائية، إذ سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية، ما يلي:

سعر كيس السكر وزن 1 كيلوجرام 10 جنيهات ونصف.

سعر كيس الأرز وزن 1 كيلوجرام 8 جنيهات.

سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيها.

سعر زجاجة الزيت وزن 900 ملي 23.5 جنيه.

سعر زجاجة الزيت وزن 800 ملي 21 جنيها.

سعر كيس الدقيق وزن 1 كيلوجرام 9 جنيهات.

عروض التموين على المنتجات الغذائية

وتشمل عروض التموين على المنتجات الغذائية ما تضخه الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، المئات من أطنان اللحوم والدواجن المجمدة يوميا لتوفيرها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق 30%، ويأتي من بين هذه العروض السلع الآتية:

كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

جوز حمام 50 جنيها.

جوز سمان 29 جنيها.

طبق برجر وزن 400 جرام 30 جنيها.

طبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام 30 جنيها.

طبق سجق وزن 400 جنيه 32 جنيها.

وتتوافر السلع السابقة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والموجودة في جميع محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.