أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022.. 27 سلعة وضخ وزن جديد للمكرونة
كتب:
وفاء الصعيدي
10:56 ص | السبت 05 مارس 2022
صرف السلع التموينية - أرشيفية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022، والتي بدأ الصرف فيها يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من مارس والذي يستمر حتى نهاية الشهر لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية الذكية والمدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022
وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022، وزن جديد من سلعة المكرونة وهو كيس المكرونة وزن 500 جرام، إذ شملت أنواع المكرونة ضمن القائمة 3 أنواع من المكرونة وزن «800 جرام و400 جرام و500 جرام».
وشملت أسعار السلع التموينية المعلنة من وزارة التموين التي يستمر صرفها حتى نهاية الشهر الجاري على عدد 27 سلعة تموينية، كالتالي:
- سكر معبأ - كيلو - 10.50 جنيه.
- أرز معبأ - وزن كيلو - السعر 8 جنيهات.
- عدس مجروش - وزن 500 جم - 11 جنيها.
- فول معبأ - 500 جم - 7.50 جنيه.
- مسلى صناعي - 800 جم - 24 جنيها.
- شاي ناعم - 40 جم - 3 جنيهات.
- صلصة - 300 جم - 4.75 جنيه.
- جبنة تتراباك - 250 جم - 6 جنيهات.
- جبنة تتراباك - 500 جم - 11 جنيها.
- مسحوق أوتوماتيك - 1 كجم - 17.50 جنيه.
- مسحوق عادي - 800 جم - 10.50 جنيه.
- صابون غسيل - 125 جم - 2.25 جنيه.
- صابون تواليت - 125 جم - 5.50 جنيه.
- لبن جاف - 125 جم - 17 جنيهًا.
- خل 5% - 900 مللي - 4.25 جنيه.
- زيت خليط - 1 لتر - 25 جنيها.
- زيت خليط - 800 مللي - 20 جنيهًا.
- مكرونة - 800 جم - 8 حنيهات.
- مكرونة - 500 جم - 5 جنيهات.
- مكرونة - 400 جم - 4 جنيهات.
- كيس ملح طعام - 300 جم - جنيه.
- بار حلاوة طحينية - جنيهين.
- كيس سائل غسيل أواني - 80 جم - جنيهين.
- بسكويت يويوز سادة - جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع - 2 جنيهين.
- بسكويت تومورو أنواع - 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع - 3 جنيهات.