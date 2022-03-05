أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022.. 27 سلعة وضخ وزن جديد للمكرونة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022، والتي بدأ الصرف فيها يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من مارس والذي يستمر حتى نهاية الشهر لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية الذكية والمدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2022، وزن جديد من سلعة المكرونة وهو كيس المكرونة وزن 500 جرام، إذ شملت أنواع المكرونة ضمن القائمة 3 أنواع من المكرونة وزن «800 جرام و400 جرام و500 جرام».

وشملت أسعار السلع التموينية المعلنة من وزارة التموين التي يستمر صرفها حتى نهاية الشهر الجاري على عدد 27 سلعة تموينية، كالتالي: