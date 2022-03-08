قطع الكهرباء عن 15 قرية وتوابعها بمراكز كفر الشيخ الأربعاء

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، قبل قليل، فصل التيار الكهربائي عن 15 قرية وتوابعها بمختلف مراكز المحافظة، غداً الاربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ويشمل الانقطاع مراكز كفر الشيخ ودسوق والرياض وبلطيم وبيلا وقلين والحامول وسيدي سالم.

محافظ كفر الشيخ يوجه بإعلان مناطق قطع الكهرباء

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، حيث ‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 15 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

واعلنت غرفة عمليات كفر الشيخ، في بيان لها، قبل قليل، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي «المزراقة» بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرازقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «الصافية» جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «سيدي سالم»، ولا تتاثر بالفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «السحايت» بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية السحايت وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي «عربان» بفوه، وتتأثر بالفصل قرية العربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «أبو مصطفى» بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي أبو مصطفى، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «العالمية» ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «بطيطة» بشرق كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى «الشمارقة وبطيطة» وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «أبو غنام» بالحامول، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «ورشة الطوب» بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل «صرصار» وتوابعها.