محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات بـ 1.6 مليار وتوفير 30 ألف فرص عمل

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل 13 ألفا و458 مشروعا للشباب بمليار و641 مليونا و327 ألف جنيه، لتوفير 29 ألفا و522 فرصة عمل، ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

دعاية مجانية للمشروعات

ذكر «نور الدين»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمويل بنوك: الأهلي، مصر، القاهرة، الإسكان، التنمية والائتمان الزراعي، الإسكندرية، لـ برنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل وبدء مشروعاتهم الخاصة، أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة، والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

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وأضاف أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، خاصة أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة، وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك، دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لـ برنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.