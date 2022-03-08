ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرارات الحظر الأمريكية على روسيا

جاء ارتفاع أسعار النفط عالميا، مباشرة، بعد قرار حظر النفط الروسي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، كإجراء اقتصادي عقابي، يستكمل به العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وواشنطن على موسكو، لوقفها عن العملية العسكرية، التي بدأتها ضد أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير وتعارضها الولايات المتحدة، ليؤكد ما سبق وتوقعه الخبراء إذا ما تم اتخاذ هذا القرار.

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرار حظر النفط الروسي

ومساء اليوم، جرى تسجيل ارتفاع أسعار النفط عالميا، بعد قرار حظر النفط الروسي، إذ ارتفعت بنسبة 5%، وسط مخاوف من تعكير سوق الطاقة العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، مساء اليوم، فرض حظر على واردات النفط الروسي، في إطار التحركات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة روسيا على شنها العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الفائت.

وتتشارك أمريكا نفس الموقف تقريبا مع بريطانيا بشأن حظر واردات النفط الروسية، حيث من المقرر أن تخفض لندن هذه الواردات تدريجيا خلال عام 2022، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية.

ويبدو القرار الأمريكي كما لو كان استجابة لدعوات من قبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي الذي دعا الدول الغربية والولايات المتحدة إلى حظر واردات النفط القادمة من روسيا، في إطار العقوبات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ضد موسكو بهدف وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

توقعات بمزيد من ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد قرار حظر النفط الروسي

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 30٪ منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وهو ما قد يقفز بالأسعار إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.

وجاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللاحق بحظر تصدير المواد الخام الروسية إلى خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر الجاري، ليدعم التوقعات بالمزيد من ارتفاع أسعار النفط عالميا.