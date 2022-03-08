في نقاط.. ما تأثير قرار حظر واردات النفط الروسي على أمريكا؟

جاء إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بحظر واردات النفط الروسي الذي أعلن مساء اليوم ليشكل ضربة جديدة للاقتصاد الروسي الذي استطاع الحفاظ عل تدفق النقد الأجنبي على مدار الفترة الماضية رغم العقوبات الاقتصادية بسبب عائدات النفط، الأمر الذي يأتي كتصعيد جديد للضغوط على موسكو لوقفها عن مواصلة الحرب.

بايدن وحظر واردات النفط الروسي

ويقول تقرير لقناة سكاي نيوز إن الرئيس بايدن لم يكن مقتنعا بفرض الحظر على واردات النفط الروسي، خصوصا أنه سيكون له تأثير على أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اضطر للاستجابة للضغوط التي قابلته من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعني قرار أمريكا بشأن واردات النفط الروسي عدة أمور يمكن رصدها في النقاط التالية:

- يعتقد البعض أن واردات النفط الروسية إلى أمريكا أقل من 10% من احتياجات أمريكا وبالتالي يمكن الاعتماد عليها من أي جهة أخرى.

- لن يستطيع الاتحاد الأوروبي أخذ قرار مماثل لاعتماد أوروبا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية خصوصا الغاز الطبيعي بنسبة 40%.

- تخطط أمريكا خلال الفترة المقبلة للاعتماد على الغاز القادم من فنزويلا بدلا من الغاز الروسي لكنه خيارا صعبا في ظل الخلافات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

- يعتقد أن تذهب شركات النفط إلى مزيد من الاستثمارات للتعامل مع الارتفاع التاريخي للنفط في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أمريكا تستجيب لنداء رئيس أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مرارا لفرض حظر على واردات النفط الروسية، معتبرا أن ذلك من شأنه تقييد وصول الأموال أو النقد الأجنبي إلى موسكو والذي يشجعها على مواصلة الحرب.

فيما قالت وسائل إعلام روسية اليوم إن الدول الأوروبية تضع خطة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بشكل تدريحي بحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز.