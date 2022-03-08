بوتين يقرر حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر

وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ضمان أمن روسيا، إذ قرر حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر، وذلك في أول رد فعل على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة.

بوتين يقرر حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسى حتى 31 ديسمبر

وأمر بوتين بحظر تصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وينص المرسوم، على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا، لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

ونص المرسوم على: ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022: فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا، وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية.

وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين، وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.

قرار بوتين في أعقاب قرار حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا

ويأتي قرار بوتين حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسى حتى 31 ديسمبر، في اعقاب القرارات التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اليوم بحظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا، اليوم، بحظر النفط والغاز الروسي، فيما اتخذت بريطانيا بحظر واردات النفط والغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022، وقرر الاتحاد التخلي جزئيا عن الغاز الروسي تدريجيا، بنسبة الثلثين هذا العام.