أسعار النفط اليوم خام برنت.. حققت أعلى ارتفاع لها خلال 8 سنوات

حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأسعار اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، لتواصل ملامسة أعلى مستوياتها خلال 8 سنوات، مدعومة بالعقوبات الاقتصادية المتبادلة بين الغرب وروسيا بسبب الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، كما تسببت المخاوف حول تأثير تلك الإجراءات العقابية على إمدادات الطاقة الروسية.

ماذا حدث في سعر النفط على مدار الساعة

ارتفع الخام الأمريكي بنحو 2.75% إلى مستوى 98.72 دولار من مستوى الافتتاح عند 96.10 دولار وسجل أدنى مستوي عند 95.34 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 3.6% إلى مستوى 101.6 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 98.04 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 98.04دولار.

فيما حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الإثنين الماضي ارتفاعا بنسبة 4.25% ، في أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، ليستأنف مكاسبه بعد عمليات تصحيح من أعلى مستوى في ثمان سنوات عند 100.50دولار للبرميل.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9.5% على مدار شهر فبراير الماضي، في ثالث مكسب شهري على التوالي مدفوعا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقرر الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا إخراج بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي «سويفت»، مع فرض قيود على البنك المركزي الروسي تمنعه من استخدام احتياطاته الدولية.

فيما قررت المفوضية الأوروبية أيضا منع الطيران الروسي من التحليق فى الأجواء الأوروبية، مع إمداد الحكومة الأوكرانية بالأسلحة اللازمة لمواجهة العدوان الروسي.

وأثارت تلك العقوبات المخاوف حيال تأثر إمدادات الطاقة الروسية بشكل مباشر، و قفزت أسعار الغاز في أوروبا لمستويات قياسية، حيث تمد موسكو القارة الأوروبية بنحو ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وفي رد سريع على تلك العقوبات الاقتصادية العنيفة، قرر الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب قصوى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عقوبات روسية تمنع المقيمين في روسيا من تحويل الأموال إلى الخارج، مع منع الطيران الغربي من التحليق في الأجواء الروسية.

أسعار النفط الآن وفق آخر تحديث

خام أوبك يباع بسعر 96.67 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس يباع بسعر 97.41 دولار للبرميل

خام برنت يباع بسعر 100.99 دولار للبرميل.