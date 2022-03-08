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انتصار السيسي: ألمس مدى تقدير الرئيس للمرأة واحترام مكانتها

كتب:

محمود البدوي
10:57 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تشعر أن الدولة المصرية تهتم في الوقت الحالي بالمرأة بشكل كبير جدًا والعمل على تمكينها، مشيرة إلى أن تولي السيدة المصرية مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، أمر يسعدها ويُسعد كل سيدات مصر.

وأضافت انتصار السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة العالمي، الذي يُعرض على قناة «dmc»: «أنا من قُربي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بلمس في كل لحظة قد إيه هو بيقدر المرأة ويحترم مكانتها جدا».

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