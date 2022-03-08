مايا مرسي تكشف تفاصيل لقاء انتصار السيسي بعدد من السيدات: دعمها مستمر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المرأة، بدأت تجني ثمارها، وسيجر إطلاق مبادرة «نورا» للشابات حتى 18 سنة، وتدريب آخر للسيدات حتى 30 سنة، بجانب مبادرة «دوي» لسماع صوت المرأة، لتقديم دعم اقتصادي ونفسي للسيدات، مشيرة إلى أن المبادرة مدتها 40 أسبوعا، ويجر تقديم محتوى تكنولوجي ورقمي وصحية واجتماعية ومالية واجتماعية، داخل إطار تنمية الأسرة، ومحاور التوعية والتثقيف والتعليم.

دعم سيدة مصر الأول لشابات مصر

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس وسيدة مصر الأولى، استمعت اليوم للسيدات، وقالت لهن، إنهن تستحقن المساعدة وكن سعيدات بهذه الجملة، وأردن أن يفعلن التنمية في كل مصر، لأن أصبح لديهن ثقة أعلى في أنفسهن.

بنات مصر دول الحلم ومستقبلها

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: «سيدة مصر الأولى قالت البنات دول حلم مصر ومستقبلها، ولما نستثمر فيهم هيستمتعوا بثمار العصر الذهبي وهيشوفوا بلادهم أحسن، وانهارده صندوق الأمم للسكان، وجه التحية للسدة انتصار السيسي لرعاية هذه المبادرة».

احتفال المرأة بيومها العالمي

وتحتفل المرأة في 8 مارس بيومها العالمي بعد إنجازات عديدة حصلت عليها السيدة المصرية في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يدعم المرأة وسمح بتعيين المرأة في منصب قاضية لأول مرة وتم اختيار السيدات للعمل في النيابة العامة.