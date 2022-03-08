إنعام محمد علي بعد تكريمها من انتصار السيسي: سيدة متواضعة وقريبة للقلب

كرمت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في احتفالية خاصة كرمت فيها عدد كبير من المشاهير والسيدات، تقديرا لجهودهم.

وعن هذا التكريم، قالت المخرجة إنعام محمد علي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية بهذا التكريم، وأنها المرة الأولى التى تتقابل فيها عن قرب مع السيدة انتصار السيسي، قائلة: «لقيتها سيدة متواضعة للغاية، وقريبة من القلب، قابلتنا بمنتهى الود والمحبة الزائدة».

إنعام محمد علي تتحدث عن تكريمها

تابعت إنعام قائلة، إن الحفل كان منظم للغاية، وكان مليئ بالفعاليات الفنية والغناء والاستعراضات المميزة، مشيرة إلى أنه لا يشعر الحضور بالملل إطلاقا، مثمنة الترتيب بين الفقرات، والتكريمات سريعة للغاية بشكل مدهش.

وكشفت إنعام، أن أهم ما ميز الحفل، اختيار المكرمات من فئات مختلفة، وأعمار مختلفة، وعدم الاقتصار فقط على الكبار في العمر، وهذا كان شيء مميز، لأنه يدل على تقدير المرأة فى كل المجالات والأعمار.

تكريم إنعام محمد علي فى مهرجان أسوان

يذكر أن المخرجة إنعام محمد علي، كانت كرمت مؤخرا، بمهرجان أسوان لسينما المرأة فى دورته الـ6، وتم تنظيم ندوة خاصة لها خلال فعاليات المهرجان، وخلال الندوة كشفت عن كثير من كواليس أعمالها الفنية.

كان من بين هذه الكواليس، كشفها للمرة الأولى أن الفنانة سوسن بدر كانت المرشحة الأولى لمسلسل أم كلثوم بدلا من الفنانة صابرين، لكن عندما بدأوا التحضير للعمل، شعرت أن سوسن غير مناسبة فجرى استبعادها.