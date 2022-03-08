انتصار السيسي: سعيدة بمبادرات الفتيات في احتفالية يوم المرأة العالمي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها سعيدة بحضورها احتفالية يوم المرأة العالمي، «سعيدة بكل المبادرات التي تُطرح من الفتيات، زي مبادرة نورة، المبادرات دي مهمة جدًا، لأنها رقم واحد تستحق جدًا أننا ندرسها، ولأن المبادرات دي مهمة، لأنها تخاطب البنات في سن تكوين شخصيتهم».

ووجهت السيدة انتصار السيسي، حديثها للفتيات، خلال الاحتفالية التي تعرض على قناة «دي إم سي»: «أنتن تستحقوا أننا نسمعكم ونقف معاكم، الدولة اكيد معاكم، وكلنا معاكم، وطالما كلنا مع بعض، أكيد هنحقق حلمنا، وأكيد هتسعدوا بتحقيق المبادرات لما تنجح، ونحتفل بيها كلنا، أنا مبسوطة جدا، ومعاكم إن شاء الله».