روسيا تدرس تأميم الشركات الأجنبية إذا حاولت الخروج

اقترح عضو بارز في الحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أغلقت عملياتها في البلاد بسبب ما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

الضغط على الكرملين لوقف غزو أوكرانيا المجاورة

وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية بما في ذلك تويوتا ونايك ومتاجر التجزئة للمفروشات المنزلية إيكيا إغلاقًا مؤقتًا للمتاجر والمصانع في روسيا من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزو أوكرانيا المجاورة.

وقال سكرتير المجلس العام للحزب الحاكم الروسي أندريه تورتشاك، في بيان نُشر مساء أمس على موقع روسيا المتحدة على الإنترنت، إن إغلاق الشركات هو «حرب» ضد مواطني روسيا.

إغلاق الشركات الأجنبية يتسع في روسيا

وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، فازر وفاليو وبوليج، كانت آخر الشركات التي أعلنت عن إغلاق في روسيا.

وقال تورتشاك: «روسيا المتحدة تقترح تأميم مصانع إنتاج الشركات التي تعلن خروجها وإغلاق الإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة في أوكرانيا».

لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر

وقال «هذا إجراء متطرف لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا، هذه حرب حقيقية ليس ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا».

وقال تورتشاك: «سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب».

شركات أجنبية في مختلف القطاعات

تومتلك شركة فزر، التي تصنع الشوكولاتة والخبز والمعجنات، ثلاثة مخابز في سان بطرسبرج وواحد في موسكو، يعمل بها حوالي 2300 شخص.

وتمتلك شركة فاليو مصنعًا واحدًا للجبن ويعمل بها 400 شخص في روسيا، ولدى بوليج محمصة قهوة ويعمل بها 200 شخص في روسيا.