بايدن يتحدى بوتين بعد حظر واردات النفط: روسيا لن تسيطر على أوكرانيا

شدد الرئيس الأمريكي جو بادين في تصريحات منذ قليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسيطر على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع قرارت أمريكية بمعاقبة صادرات النفط الروسية تزامنا مع مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث تدعم واشنطن في المقابل أوكرانيا وتعارض العملية الروسية بقوة.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي بعد تصويت من قبل مجلس النواب الأمريكي على قرار لحظر واردات النفط الروسية، في إطار خطة العقوبات التي تقودها واشنطن ضد موسكو بهدف وقف الحرب على أوكرانيا.

بايدن يحاصر بوتين بالعقوبات على صادرات النفط الروسية

ويواصل بايدن تشديد الحصار الاقتصادي على نظيره الروسي بوتين، وفي هذا السياق أعلن رسميا عن فرض حظر على كل واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة ربما ترفضها بعض الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا.

وتعد بريطانيا أكثر الدول الغربية الداعمة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحظر، بحسب ما كشفت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية اليوم التي أكدت نقلا عن مصادر أنه كان هناك خطة أمريكية بريطانية لحظر واردات النفط الأمريكية.

الرئيس الأمريكي أخذ القرار بحظر واردات روسيا النفطية بعد مناشدات أوكرانية

وعلى مدار الأيام الماضية ناشد رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي الدول الغربية الحليفة بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية أوحظر استيرادها، معتبرا أن الأموال العائدة من النفط الروسي تستخدم في الحرب على أوكرانيا.

ويشكل القرار الأمريكية ضربة قوية لروسيا، إذ أن موسكو استطاعت الحفاظ على تدفق النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية بسبب استمرار صادرات النفط رغم العقوبات القاسية التي طالت الاقتصاد الروسي، كرفض أوروبي وأمريكي لقرار الحرب الروسي.

وأكدت موسكو مرارا أنها وضعت خطة للتعامل مع العقوبات الغربية المحتملة حال قررت مهاجمة أوكرانيا، لكن لا يعرف بعد ما إذا كانت الإدارة الروسية وضعت في الحسبان القرار الأمريكي بشان الحظر على الواردات الروسية من النفط أم لا.