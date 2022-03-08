انتصار السيسي: «حياة كريمة» وفرت مشروعات للمرأة المعيلة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري استطاعت الاهتمام بالإنسان المصري وتوفير مشروعات للمرأة المعيلة وإقامة مركز إعداد للأسرة المنتجة، والمشروعات المتناهية الصغر، والحرف اليدوية لحفظ التراث.

وأضافت «السيدة انتصار السيسي»، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة، الذي يعرض على قناة «دي إم سي»، : «كلنا شوفنا المعارض الخاصة بالحرف اليدوية والتراث في منتدى شباب العالم، بالإضافة لورش تدريب مختلفة لبناتنا عشان أنهم يقدروا يواجهوا أزمة فيروس كورونا المستجد».