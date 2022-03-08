انتصار السيسي: المرأة دائما في الصفوف الأولى.. وظهرت قوتها في 30 يونيو

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكثر موقف ظهرت فيه قوة المرأة المصرية هو يوم 30 يونيو، موضحة: «أكتر حاجة كان ممكن نشوف فيها قوة المرأة المصرية كان يوم 30 يونيو، ومين يقدر ينسى اليوم ده، المشهد وقتها قال كل حاجة، وخلانا نشوف قد إيه الست المصرية قوية، ووقت الجد بتبقى في الصفوف الأولى».

المرأة واجهت مشكلات كثيرة بسبب كورونا

وأضافت قرينة الرئيس، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»: «زي ما كان الجيش المصري هو خط الدفاع الأول، والشرطة خط الدفاع الثاني، الشعب كان خط الدفاع الثالث، والست المصرية كانت هي الأساس، ومع بداية أزمة كورونا، الستات في العالم كله واجهوا صعوبات كتيرة».