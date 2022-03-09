انتصار السيسي للسيدات: أنتن صمام الأمان للمجتمع.. تمسكوا بالأحلام

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية كان أمامها تحديات كثيرة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومن ضمن التحديات «إنها تشتغل وحياتها تمشي، وتحتوي أسرتها بالكامل، أما على المستوى المهني مش ممكن أبدًا ننسى دور الطبيبات والممرضات اللي كانوا في الصفوف الأولى يحموا أولادنا وأهالينا وناسنا».

وأضافت «انتصار السيسي»، خلال احتفالية يوم المرأة العالمي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»: « الحقيقة أنا بحييهم جدًا، تحياتي وتقديري لكل أمراة في العالم، خاصة المرأة المصرية، لأن هي القدوة وصمام الأمان الحقيقي للمجتمع، وأحب أقول لكل شابات وبنات مصر، أنتم دائما قد المسؤولية، اتمسكوا بحلمكم في الحياة، واشتغلوا على نفسكم، وافضلوا ورا حلمكم لحد ما تحققوه، المرأة المصرية هتفضل دائما ليها مكانة عالية، ومكانها دايما هيفضل محفوظ في أرض الوطن».