تفاصيل وقف إطلاق النار في أوكرانيا لأغراض إنسانية صباح الأربعاء

أعلن الجيش الروسي، عزمه وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، اعتبارا من السابعة بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء (التاسع من مارس)، بعد تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، بشأن عرقلة فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن: روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس، اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية، حسبما نقلت وكالة «تاس» للأنباء.

روسيا: على أوكرانيا تأكيد موقع الممرات الإنسانية وتوقيت تفعيلها

أكدت موسكو، أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل، بتوقيت جرينتش موقع الممرات الإنسانية، والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه، وذلك حسبما نقلت «دويتشه فيله».

وشهد صباح، أمس الثلاثاء، أولى ممرات إجلاء المدنيين، خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا، التي غادرها موكبان خلال النهار، وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف، لكن في مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال، وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن عرقلة الممرات الإنسانية

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا في وقت سابق، الاتهامات بعرقة خطة فتح ممرات آمنة، وقالت روسيا إن السلطات الأوكرانية لم تبد موافقتها إلا على ممر واحد لإجلاء المدنيين من المناطق المتأثرة بالقتال، من ضمن عشرة ممرات مقترحة بينها خمسة باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى إجلاء 723 شخصا، بينهم 576 هنديا، عبر ممر سومي- بولتافا في أول قافلة.

واعتبرت أوكرانيا، الاثنين، أن اقتراحا روسيا بشأن الممرات الإنسانية كان غير أخلاقي تماما، بعدما قالت موسكو إنها ستسمح للناس بالفرار من المدن الأوكرانية، إلى روسيا البيضاء أو روسيا فقط.

وقالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: إن السلطات لم تتمكن مرة أخرى من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول، وذكرت في إفادة تلفزيونية، أن الممرات الإنسانية للخروج من ماريوبول، التي عرضتها روسيا إلى مناطق في روسيا أو روسيا البيضاء غير مقبولة.