مفاوضات روسيا وأوكرانيا: الأزمة مستمرة رغم التقدم في الممرات الإنسانية

لم تُسفر الجولة الثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا التي عُقدت، أمس، عن نتائج كبيرة فيما يتعلق بحل الأزمة الأوكرانية، باستثناء بعض النتائج الإيجابية بشأن الممرات الإنسانية، حسبما ذكر الجانب الأوكراني، وفيما عدا ذلك وحسبما عبر رئيس وفد التفاوض الروسي فإن النتائج لم تكن بمستوى التطلعات.

مفاوضات روسيا وأوكرانيا: لا نتائج ملموسة بالنسبة للمسائل الجوهرية

وعن نتائج الجولة الثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا، كتب مستشار الرئاسة، ميخايلو بودولياك، وعضو الوفد الأوكراني المفاوض، على تويتر: «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية وسيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي».

وأشار عضو الوفد المفاوض الأوكراني إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار ستتواصل مناقشات مكثفة غير أنه ليس هناك إلى اليوم نتائج يمكن أن تحسن الوضع، حسب قوله.

في المقابل، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي، في مفاوضات روسيا وأوكرانيا أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لم تكن «بمستوى تطلعات» موسكو، وقال في تصريحات نقلها تليفزيون روسيا 24: «نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر».

وجرت الجولة الثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا مساء الاثنين، خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من 3 ساعات، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

شروط الكرملين في مفاوضات روسيا وأكرانيا تبدأ بحياد كييف

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد، الإثنين، أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية في أي لحظة إذا قبلت كييف بالشروط الروسية لوقف العملية العسكرية.

وفي تصريحات صحفية أكد بيسكوف، أن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وكانت روسيا قد أعلنت، أمس، عن وقف لإطلاق النار في أماكن معينة بأوكرانيا، حتى الأربعاء، لتسهيل الممرات الإنسانية وإخراج المدنيين.