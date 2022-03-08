رئيس أوكرانيا: لدينا حل للاعتراف بــ«دونيتسك ولوهانسك» كأراض روسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لشبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية، اليوم، إن أوكرانيا لديها حل محتمل لقضية الاعتراف بأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، علاوة على الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن زيلينسكي، قوله لشبكة الأخبار الأمريكية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف تواصل رفض مطالب موسكو، بالاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوهنسك الشعبيتين، وكذلك رفض أوكرانيا الانضمام إلى الناتو، إن ما يجب فعله هو أن يبدأ الرئيس الروسي بوتين في الحديث.

الحل أصعب من مجرد الاعتراف بالاستقلال

وبالتركيز على السؤال بشأن إمكانية اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، واستقلال اثنين من الجمهوريات الشعبية، أشار زيلينسكي إلى أن الأمر أصعب من مجرد الاعتراف بهما.

ومن جهة أخرى، قال وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، إن ما بين 2000 و4000 جندي روسي قتلوا في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

أمريكا تتبادل المعلومات مع أوكرانيا

وقال بيرنز، إن الولايات المتحدة قامت بتبادل معلومات استخباراتية مكثفة مع أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل التخطيط العسكري الروسي واستمرت في القيام بذلك يوميًا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه من غير المرجح أن يتراجع الرئيس فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية، لكن وكالة المخابرات المركزية لم تر كيف يمكن للرئيس الروسي تحقيق هدفه المتمثل في الاستيلاء على كييف واستبدال حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقيادة موالية لموسكو أو دمية.