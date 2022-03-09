طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار متوسطة وحالة الطوارئ لمواجهة «الحسوم»

شهد طقس كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على بعض مناطق المحافظة خاصة الشمالية منها، لذا قرر المحافظ اللواء جمال نور الدين، رفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس، فضلا عن التشديد على رؤساء المدن والقرى بالتواجد في الشوارع لرفع آثار المياه المتراكمة إن وجدت.

طقس كفر الشيخ اليوم.. استمرار حركة الصيد

وعلى الرغم من تساقط أمطار في الصباح الباكر وسوء حالة طقس كفر الشيخ اليوم، إلا أن حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس ما زالت مستمرة، وفقا لما أكده مصدر بغرفة العمليات الرئيسية لـ«الوطن»، مشيرا إلى تزود بعض المراكب بالوقود من ميناء الصيد فضلا عن مستلزمات رحلات الصيد انتظارا للخروج والإبحار اليوم.

ويأتي ذلك رغم بدء نوة «الحسوم» الجنوبية الغربية التي بدأت اليوم، في محافظة كفر الشيخ.

طوارئ بالقطاعات لمواجهة «الحسوم»

ورفعت أجهزة المحافظة المختلفة حالة الطوارئ وذلك لمواجهة طقس كفر الشيخ اليوم السيئ ومواجهة نوة «الحسوم»، إذ يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بالغرف الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين حول انقطاعات أو أعطال المرافق، فضلا عن التنسيق بين الجهات المختلفة لرفع أثار مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس والمجمعات الحكومية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المدن على سرعة التواجد في الشارع والإبلاغ عن أي طوارئ قد تحدث، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في الشوارع لتسيير حركة المواطنين، كما شدد على تواجد النوبتجية داخل غرف العمليات الفرعية للرد على استفسارات المواطنين.