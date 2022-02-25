أمطار ورياح بكفر الشيخ.. ووقف حركة الصيد ببحيرة البرلس لليوم الثاني

تعرضت محافظة كفر الشيخ لسقوط أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق خاصة الشمالية، ما أدى لغمر الشوارع، وتحول بعضها لبركة من المياه، ما دعا المحافظة لرفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس.

وأعلن مصدر بغرفة عمليات المحافظة لـ«الوطن»، عن توقف حركة الصيد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب هبوب الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما يعرض حياة الصيادين للخطر.

وأوضح المصدر، أنه جرى وقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، فضلا عن توقف الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد وقرى الصيد بمطوبس، وذلك حفاظا على حياة الصيادين.

بينما ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد منعا لتعرض حياتهم للخطر وغرق مراكبهم بسبب ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح.

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة الطقس السيئ

فيما أعلنت المحافظة عن رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعاتها وشدد محافظ كفر الشيخ على التنسيق بين كافة المراكز والمرافق وبين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء تحسبا لانقطاع المرافق، كما أعلن عن استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات الملحية لمواجهة تغيرات الطقس.

وأكد المحافظ على انتشار رؤساء الوحدات المحلية بالشوارع لرفع آثار مياه الأمطار، خاصة من أمام المجمعات الخدمية والمدارس تسيرا لحركة المواطنين والطلاب، فضلا عن التأكد من صيانة كافة صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي ومحطات الرفع لاستيعاب كميات الأمطار المحتمل سقوطها.