الأهلي لا يعرف الراحة بعد ثلاثية بيراميدز.. تجهيزات قوية لـ صن داونز

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه الأحمر على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغادرت بعثة الأهلي، القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة فريق صن داونز؛ إذ فضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، السفر مباشرة عقب مباراة بيراميدز، وعدم حصول اللاعبين على راحة عقب اللقاء.

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