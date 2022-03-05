رئيس التحرير

محمود مسلم

خريطة الجولة 12 للدوري.. بيراميدز يستعيد الصدارة من الأهلي

كتب:

شادي ممدوح
09:52 ص | السبت 05 مارس 2022
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

شهدت بداية منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، فوز الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر.

أحرز هدفي بيراميدز، المغربي وليد الكرتي وإبراهيم عادل، ليرتفع رصيد الفريق للنقطة السادسة والعشرين، ويستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

موسيماني يلجأ لكبار الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباريات الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني غدا السبت والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا

تردد أون سبورت On Sport على النايل سات.. شاهد مباريات الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني.. يمكنك مشاهدتها مجانا
بقلم شادي ممدوح