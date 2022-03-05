خريطة الجولة 12 للدوري.. بيراميدز يستعيد الصدارة من الأهلي

شهدت بداية منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، فوز الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر.

أحرز هدفي بيراميدز، المغربي وليد الكرتي وإبراهيم عادل، ليرتفع رصيد الفريق للنقطة السادسة والعشرين، ويستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

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