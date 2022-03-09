ارتفاع أسعار فول الصويا في الصين.. الطن بـ757 دولارًا

وصل سعر فول الصويا في الصين إلى مستويات عالية جديدة، مسجلاً 757.93 دولارًا للطن المتري، وفقًا لتقييم «ستاندرد آند بورز»، وذلك بزيادة 3% على أساس أسبوعي، و10% شهريًا، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض توافر العروض.

وتعد دول أمريكا الجنوبية وتحديداً البرازيل الأكثر إنتاجاً لفول الصويا، ومع تأثر محاصيلها بموجة الجفاف تراجع الإنتاج والمعروض، وارتفعت الأسعار، وما زاد من حدة الأسعار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعطل عمليات التوريد من قبل البلدين، باعتبارهما منتجين رئيسيين لفول الصويا والحبوب.

وفي الأسبوع الماضي، اشترت الصين 55-60 شحنة لكل من الشحنات القريبة والمؤجلة، وجرى إجراء أكثر من 60% من إجمالي الصفقات بواسطة مستوردين تابعين للدولة في الصين. ومع ارتفاع مستويات الأسعار، خفضت مصادر الصناعة توقعات الطلب المفتوح لشحن أبريل من 9.5 مليون طن متري إلى 9 ملايين طن متري، بانخفاض 5% على أساس أسبوعي.

زيادة قدرها 10 دولارات للطن على أسعار الشحن

وقاد نشاط الشراء النشط، الأسبوع الماضي، وارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة أسعار الشحن. وذكرت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد» أن سعر الشحن على الطريق من البرازيل إلى شمال الصين لعمليات أبريل بلغ 75 دولارًا للطن المتري، بزيادة قدرها 10 دولارات للطن المتري أسبوعياً.

وقالت كسارة صينية: «مع ارتفاع غير مؤكد لأسعار فول الصويا وتدهور هوامش السحق، يتعذر على المشترين إنهاء تغطية جميع الطلبات المفتوحة لشحن أبريل بحلول نهاية مارس»، فيما لم تقدم الصين بعد تفاصيل حول حجم وتوقيت الإفراج عن احتياطيات الدولة من فول الصويا.