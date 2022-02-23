أسعار فول الصويا تصل لأعلى مستوى عالميا منذ 4 سنوات

أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، اليوم الأربعاء، أن السعر الثابت الفعلي لفول الصويا تجاوز 700 دولار للطن متري للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما تم تقييمه عند 700.06 دولار/ طن متري عند الإغلاق الآسيوي، أمس الثلاثاء.

أسباب الارتفاع

ذكرت «ستاندرد آند بورز»، أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعا بارتفاع أسعار الشحن، التي كانت مدفوعة بارتفاع مؤشرات النفط الخام على خلفية التصعيد في التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن أسعار فول الصويا المرتفعة في البرازيل - ثاني أكبر منتج لفول الصويا بعد الولايات المتحدة الأمريكية - نتيجة الجفاف الذي ضرب المحصول هناك.

وأوضحت أن وصول فول الصويا، في فبراير الجاري ومارس المقبل، قد يكون أقل من المتوقع بسبب تباطؤ التحميل وانخفاض أحجام الإنتاج في البرازيل، وأعلنت إدارة الغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية الصينية، أمس، أنها ستجري مزادات لإطلاق فول الصويا من احتياطيات الدولة.

مخزون فول الصويا بلغ 3.95 مليون طن

في نهاية الأسبوع الماضي، بلغ مخزون فول الصويا حوالي 3.95 مليون طن متري، بينما كانت مخزونات فول الصويا حوالي 330 ألف طن متري، وذلك بالقرب من المستوى الأدنى في 5 سنوات.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن السوق تتوقع إطلاق وبيع ما يقرب من 3.8 مليون طن من فول الصويا و300 ألف طن من زيت الصويا، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار فول الصويا بسبب انخفاض أحجام الإنتاج في البرازيل التي ضرب محصولها الجفاف، مشيرة إلى أن أسعار الشحن آخذة في الارتفاع أيضا.

ومن شأن ارتفاع أسعار محصول فول الصويا عالميا، في أكبر مناشئه بأمريكا الجنوبية، التأثير سلبا في أسعار زيت الصويا وكذلك أسعار الأعلاف المستخدمة لإطعام الماشية والدواجن على مستوى العالم.