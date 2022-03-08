سعر برميل النفط الخام يسجل ارتفاعا جديدا بقيمة 3.82 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الخام العالمي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال بدء تعاملات اليوم ارتفعت أيضًا الأسعار مرة أخرى، لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 2008، وسجل سعر خام برنت 127.03 دولار للبرميل الواحد، وهذا يُعد أعلى سعر له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وبذلك يكون ارتفع السعر 27 دولارًا خلال بداية الشهر الحالي وحتى اليوم.

سعر برميل النفط الخام غرب تكساس يسجل 122.76 دولار

وقفز خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 3.36 دولار للبرميل؛ ليسجل سعر البرميل 122.76 دولار للبرميل، خلال بداية تعاملات اليوم.

وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن سعر برميل النفط الخام تلقى دعمًا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في سوق النفط العالمية، على خلفية استمرار تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مع إشارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنها تناقش مع دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط الخام الروسية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن ثلثي صادرات النفط الروسي في الوقت الحالي تكافح لإيجاد مشترين تجنبًا للعقوبات المالية، كما تواجه صادرات كازاخستان النفطية من الموائمة الروسية بعض التعقيدات.

تأخر عودة صادرات النفط الإيراني يدعم ارتفاع أسعاره

وأشارت إلى أن المخاوف بشأن تأخر العودة المحتملة لصادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق، دعمًا إضافيًا لأسعار النفط، وقد تستغرق إيران عدة أشهر لاستعادة تدفق النفط حتى لو توصلت إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأوضحت أوابك، أن هذا يأتي ذلك بجانب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعلان حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل، وتوقف إنتاج 330 ألف برميل يوم من النفط للرايد ما يزيد مخاوف نقص الإمدادات في الأسواق.

بنك «جي بي مورجان» يحذر من ارتفاع الأسعار

ومن جانبه حذر بنك «جي بي مورجان» الأسواق من من أن سعر برميل النفط الخام قد يتضاعف إلى 185 دولارًا للبرميل هذا العام، إذ تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فرض حظر على استيراد النفط الروسي.