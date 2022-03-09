«التخطيط»: 107 مراكز متنقلة على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها للمواطنين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة للمواطنين، والتي تم إتاحتها في إطار توقيع الوزارة لعدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الداخلية (قطاع الأحوال المدنية – قطاع المرور والحماية المدنية) ووزارة العدل (قطاع التوثيق والشهر العقارى) لتجهيز عدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

وأشادت السعيد بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والحرص الشديد من قبل الوزارتين علي التسهيل علي المواطنين وتوفير الخدمات بشكل ميسر كما اوضحت أنه تم توفير خطوط ساخنة لطلب الخدمات المختلفة، ومعرفة اماكن تواجد المراكز التكنولوجية المتنقلة، ولتلقي أية استفسارات أخرى عن تلك الخدمات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز المتنقلة بلغ حتى الآن 107 مركز.

ولطلب خدمات مراكز التوثيق (التوكيلات بأنواعها، ونقل الملكية) التي تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة لوزارة العدل والتعرف على أماكن وجود السيارات من خلال الخط الساخن 15999، كما يمكن من خلال الخط الساخن 15558 طلب خدمات المرور والتعرف على أماكن السيارات، وتشمل تلك الخدمات استخراج رخص التسيير، ورخص القيادة (بدل تالف – بدل فاقد)، واستخراج ملصق إلكترونى، فحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1،5 طن)، وتقدم الخدمات إلكترونيًا بالكامل (بدون أوراق) بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسوان، ومطروح على مدار الأسبوع بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً. وتكون تكلفة هذه الخدمات طبقا للرسوم المقررة لكل خدمة مع توفير الدفع الإلكتروني.

ومن خلال الخط الساخن 15340 يمكن التعرف على أماكن المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات الأحوال المدنية والتي تشمل خدمات استخراج / تجديد / إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومى وخدمة استخراج الإصدارات المختلفة، شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، قسائم الزواج والطلاق.