المراكز التكنولوجية.. أوقفت فوضى التراخيص وأغلقت أبواب خلفية بالمحليات

دقة وسرعة وصورة حضارية لإنجاز مصالح الموطنين، إذ تعتمد المراكز التكنولوجية على أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، لمتابعة أداء الإدارات في خدمة المواطنين، ما ساهم في وقف فوضى التراخيص وغلق «الأبواب الخلفية» في المحليات من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، ما خلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن عوامل الفساد.

مئات يترددون يوميا على المراكز التكنولوجية بمدن المنيا

يتردد المئات يوميا على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع مدن ومراكز محافظة المنيا التسع وهي من الشمال للجنوب: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، اعتمادا على خدمة الشباك الواحد لتقديم الشكاوى والطلبات.

ويرى مواطنون، أن المراكز التكنولوجية وفرت وقتا وجهدا كبيرا ومنعت الروتين، وأجبرت جميع الموظفين على التعامل بشكل حضاري يليق بهم، مؤكدين أن تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ومميكن حفظ حقوق المواطن والدولة، وقضى على جميع أوجه الفساد التي كانت منتشرة في المحليات، مشيدين بجهود الدولة التي قطعا شوطا كبيرا في تطبيق سياسة التحول الرقمي.

محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص وإنجاز خدمات المواطنين

ويعتني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتطوير المراكز التكنولوجية، حيث يوجه بسرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، مع ضرورة التيسير عليهم وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، وأيضا الحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.

ووجَّه محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني، ومنظومة المتغيرات المكانية، للوقوف على الاحتياجات والمتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة البناء، وللتأكد من تطبيق معايير الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأجرى نائب المحافظ جولة تفقدية على المراكز التكنولوجية بمركزى أبوقرقاص وملوى، حيث تابع انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، وذلك بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وشدد نائب المحافظ، على تسهيل كل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، ومنع تعامل أي مواطن مع الإدارات الخلفية بمجالس المدن ومنها: الإدارات الهندسية والأملاك والتخطيط العمراني، على أن يكون تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي بكل مجلس مدينة بدءا من تقديم الخدمة وانتهاء بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.