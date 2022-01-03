سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها لأهالى «الزينية» بالأقصر

أعلنت حنان أحمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عن بدء تجول سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة داخل مركز وقرى الزينية شمال المحافظة، لتقديم الخدمات للمواطنين تيسيرا عليهم للوقت والجهد في طلب الخدمات عبر المراكز الثابتة، على أن تتجول داخل قرى و مركز الزينية من قرى المدامود قبلي سم قرية الصعايدة والزينية بحري وقرية العشي بمركز الزينية، لتلبية متطلبات المواطنين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

خدمات متنوعة عبر السيارة المتنقلة

وأضاف مصطفى بشير مدير المركز التكنولوجي الزينية شمال الأقصر في بيان رسمي لمحافظة الأقصر، يهدف تقديم الخدمات عبر السيارة المتنقلة في قرى مركز الزينية تقديم جميع الخدمات للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الهمم، وتوفير الوقت والجهد عليهم من الانتقال لإنهاء خدماتهم في المراكز الثابتة.

وأوضح مدير المركز التكنولوجي بالزينية، السيارة الخدمية تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين بمركز الزينية شمال الأقصر، منها استخراج رخص البناء داخل القرى والمركز، وتقديم خدمات بيان صلاحية فضلا عن تقديم الشكاوي ، و خدمة طلب سيارات كسح صرف صحي ، كما يتم من خلالها تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية في نطاق المحافظة، فضلا عن طلب سداد رسوم أو حتى تقديم طلب مباني أو طلبات خاصة بإنشاء سور.

تقديم طلبات لرخص البناء والهدم

وتابع «بشير » قائلا إنه يمكن تقديم عبر تلك السيارة تقديم خدمات متنوعة منها طلب التعلية في المباني أو المباني أو إنشاء مباني، او حتى طلبات تعديل المباني، أو تقديم طلبات لإزالة مبانى آيلة للسقوط وطلبات الهدم، أو حتى صلاحية الموقع، وطلبات إزالة الإشغالات المتنوعة في نطاق المركز أو حتى خدمات توصيل المرافق للمنازل والمباني في نطاق المركز، أو تقديم خدمات إعلانية أو حتى الاستعلام عن طلبات التصالح في مخالفات المباني وطلبات السداد، وغيرها من الخدمات.