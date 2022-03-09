القوى العاملة: تعيين 1579 شابا وصرف منح للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 1579 شابًا بينهم 19 من «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في محافظة البحيرة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 4228 شابا من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1505 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

منح مواليد بـ 16 ألف جنيه

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، أنّ المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بينها 8 منح مواليد بـ 16 ألف جنيه، ومنحتي زواج واحدة بمبلغ 6000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، فضلاً عن استخراج وثيقة تأمين تكافلي لـ 2197 صيادا، بإجمالي 131 ألفًا و821 جنيهًا، وتسجيل 146 عاملًا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

التفتيش على 780 منشأة

وأضاف «عثمان عبد الرسول»، مدير المديرية، في تقريره للوزير، بشأن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أنّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 780 منشأة، وتحرير 21 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 16 ندوة توعية عمالية، وتنظيم زيارتين خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة، وتحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، ومنح مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 12 ألفًا و309 عمال، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 31 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديًا، وإحالة 5 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 2 شكوى، و21 شكوى مازالت قيد البحث والدراسة، فضلاً عن تجديد ترخيصّي عمل للأجانب.

وفى مجال التدريب المهني، أنهت المديرية دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.