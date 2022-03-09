القوى العاملة: بدء قبول الطلبات على 230 فرصة عمل.. والرواتب مجزية بالقاهرة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 230 فرصة عمل على مهن الأمن والحراسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في شركة إيجي سكيورتي للأمن والحراسة، برواتب تتراوح بين 2800 وحتى 3400 جنيه، فضلا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية، وذلك للعمل في مدينة الرحاب و6 أكتوبر بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

الوظيفة المطلوبة

من جانبه قال السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إن الوظائف المطلوبة هي: 30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر، والسن من 21 سنة وحتى 50 سنة، مع توفير سكن للعاملين، ووسيلة مواصلات داخلية، ووجبات، فضلا عن الحصول على 4 أيام إجازة في حالة العمل لمدة 30 يوما.

البيانات والأوراق المطلوبة

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من: «شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمة العسكرية»، والتوجه لمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أو مقر الشركة فيلا 116 - ب، شارع بحدائق الأهرام - البوابة الأولى، كما يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية: 01000960839 أو 01100628869.