مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 30.. عبد الحميد يقابل أبناء صديقه «حسن»

شهد مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 30 التي عرضت بالأمس، تطورات في الأحداث، خاصة بعد أن ترك «حسن» والذي جسد دوره الفنان محمد رضوان، ثروة كبيرة بعد وفاته، لصديقه «عبد الحميد» الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، من أجل إنفاقها في عمل الخير.

وشهدت أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 30، ذهاب «عبد الحميد» لمقابلة أبناء «حسن» صديقه الراحل، وعاتبهم على قسوة قلبهم وجحودهم على والدهم الراحل، واحتد الحديث بينهم، إثر اتهام أحد أبناء «حسن»، «عبدالحميد» بالاستيلاء على أموال والده وإنفاقها على نفسه وليس المحتاجين.

تفاصيل مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 30

كما شهدت الحلقة أيضا، حصول نرمين الفقي وتلعب دور «عبير»، على موافقة من الإدارة بتقسيط المصاريف الخاصة بالطلاب غير المقتدرين على مدار السنة، حتى يستطيع الجميع دفع المصروفات وإكمال تعليمهم، ولا تزال «عبير» على علاقة بدكتور معها في الكلية، لتكتشف أنه كان متزوجا دون أن يخبرها بذلك.

وتعود الفنانة رانيا فريد شوقي «نيرة»، لتحسين علاقتها بنجلها «ميزو»، ولكن تحدث بينها وبين شريكتيها في الشركة بعض المشكلات ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.

مشاركة الفنانين للمرة الأولى

ويشهد الموسم الثالث من المسلسل، مشاركة عددا من الفنانين للمرة الأولى من بينهم محمد رضوان، ونور محمود وفاء صادق، تأليف وإخراج هاني كمال، ولكن الفنان محمد رضوان، انتهي دوره في الحلقات السابقة بوفاته، بينما يستمر دور الفنانة وفاء صادق التي تعاني في تربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها .

موعد عرض الحلقة الـ31 من مسلسل أبو العروسة

ويبحث الجمهور عن موعد الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الـ 31 من مسلسل أبو العروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار الأجزاء السابقة، وستعرض في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة «DMC»، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وفي تمام الساعة الـ12:30 مساء.

كما تعرض الحلقة على قناة «DMC دراما» في تمام الساعة الـ11 مساء، وتعاد في الثامنة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ3:30 مساء.