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«الدفاع الأوكرانية» تعلن مقتل 12 ألف جندي روسي وإسقاط 130 طائرة ومروحية

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رؤى ممدوح
10:43 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي وإسقاط 49 طائرة مقاتلة و81 مروحية روسية، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

حزمة عقوبات على روسيا

من جهتها فرضت عدد من الدول حزمة من العقوبات على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ولا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، ما أسفر عن سيطرة قوات الجيش الروسي على عدد من المدن الأوكرانية بينما لا تزال العاصمة كييف تحت القصف والحصار الروسي.

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بقلم رؤى ممدوح