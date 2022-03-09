حرب روسيا وأوكرانيا تدخل يومها الـ14.. وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

دخلت حرب روسيا وأوكرنيا، يومها الرابع عشر على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلنًا شن «موسكو» عملية عسكرية ضد الجارة الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجانب الأوكراني بحقهم، وهو الأمر الذي نفته «كييف» واصفة الأمر بأنه حُجة روسيا لشن هجوم مسلح ضدها.

حرب روسيا وأوكرنيا..العقوبات مازالت مستمرة

وشهدت حرب روسيا وأوكرانيا، العديد من التطورات غير المتوقعة، أبرزها قيام عدة دول غربية بفرض مجموعة من العقوبات المتتالية، وخاصة العقوبات الاقتصادية، التي كان أبرزها تجميد أصول الشخصيات الروسية الداعمة للحرب، وكذلك حظر التعامل مع عدة بنوك روسية تدعمها الدولة، وحظر «موسكو»، من نظام التحويلات المالية الدولية «سويفت»، فضلا عن توقف العمل بخطي أنابيب السيل الشمالي 2، والذي كان يستهدف نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

حظر المجال الجوي أمام الطيران الروسي

وقررت بعض الدول حظر مجالها الجوي على الطيران الروسي «إيروفلوت»، وهو الأمر الذي ردت عليه روسيا بالمثل، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تم حظر عددا كبيرا من القنوات الإعلامية الروسية من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وأبرزها شركة ميتا إلى جانب حظر جوجل القنوات الروسية الإعلامية مثل « سبوتنك» و«RT»، كما قام موقع التغريدات الشهير « تويتر» بوضع علامات على التغريدات التابعة لتلك القنوات مع عدم إيصالها إلى خاصية الأكثر بحثًا.

استمرار إجلاء المدنيين

ولم تخل حرب روسيا وأوكرانيا من اللجوء إلى طاولة المفاوضات في محاولة للوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين، والتي وصلت إلى 3 جولات متتالية، كانت الأخيرة مساء أمس الأول، والتي تم التوصل خلالها إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع توفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، ووصول المساعدات والقوافل الإنسانية لهم.