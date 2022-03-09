أسعار النفط العالمية مرشحة للوصول إلى 175 دولارا بسبب حظر واردات روسيا

من المتوقع وصول أسعار النفط العالمية «خام برنت»، إلى 175 دولارًا للبرميل، هذا العام، إذا تم تقليص ثلثي صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً بسبب حربها في أوكرانيا، حيث يواجه الاقتصاد العالمي واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق، وفقًا لـ«جولدمان ساكس».

وبحسب البنك العالمي، من المرجح أن تؤدي خسارة 2 مليون برميل في اليوم من صادرات روسيا الخام والمنتجات المنقولة بحراً البالغة 6 ملايين برميل في اليوم، إلى رفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 145 دولارًا للبرميل، بينما يترتب على خسارة 4 ملايين برميل في اليوم، وصول الأسعار إلى 175 دولارًا للبرميل.

العقوبات على روسيا ستؤدي إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط

وقال البنك: «نعتقد أن العقوبات على روسيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير محتمل في إمدادات النفط العالمية من شأنه أن يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية»، مشيرا إلى الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة وزيادة إنتاج أوبك، فضلا عن أن رفع العقوبات عن إيران ستفشل في سد نقص الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام لتتداول عند 127.78 دولارًا للبرميل، منتصف التعاملات الأوروبية اليوم، بعد أن حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل إذا حظر المستهلكون الأمريكيون والأوروبيون الواردات الروسية.

وقال بنك جولدمان ساكس، إن توقعاته الحالية تشير إلى تعطل 1.6 مليون برميل في اليوم لصادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الفعلية أو المخيفة على روسيا، ونتيجة لذلك، قال إنه رفع توقعاته للسعر الفوري لبرنت في 2022 إلى 135 دولارًا للبرميل، مع توقعاته لعام 2023 عند 115 دولارًا للبرميل.

ويتوقع إيقاف مليون إلى 2 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط الروسي بسبب مزيج من العقوبات الفعلية وعوامل أخرى تؤثر على مشتريات النفط الروسي.