حفل تخرج الدفعة 55 من طلاب كلية طب جامعة أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، حفل تخريج الدفعة الـ55 لطلاب كلية الطب بـجامعة أسيوط، بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حضور كثيف للكادر الأكاديمي

كما حضر الحفل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

بالإضافة إلى الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، بجانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة واسعة للطلاب وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بطابور عرض الخريجين، ثم عزف موسيقى السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تحدث الطالب صاحب الترتيب الأول على الدفعة، ممثلاً عن الخريجين.

وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته لحضور حفل تخرج هذه الدفعة، مهنئًا الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح مع هذه المهنة المقدسة.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذى يلعبه الأطباء في خدمة الوطن، وما يقدموه من تضحيات، داعيا كافة خريجي اليوم من الأطباء بالاعتناء بالمواطن والعمل على رعاية المرضى وحسن معاملتهم.

الجمال: توفير كافة الموارد المالية والبشرية لكلية الطب

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة أن مهنة الطب ذات أثر ملموس من المواطن، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة الموارد المالية والبشرية لكلية الطب لتقديم خريج على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط بترديد قسم الأطباء وردد خلفه الخريجون، أعقبها تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.