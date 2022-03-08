انطلاق برنامج تدريبي لإعداد القادة في جامعة أسيوط لتنمية العاملين

أعلن شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، انطلاق وقائع البرنامج التدريبي لإعداد القادة من موظفي الجامعة شاغلي المستوى الأول، والمنعقد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، بحضور مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، والذي تنظمه الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

مشاركة 54 متدربا

وصرح أمين عام الجامعة بأن البرنامج ممتد في الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري وبمشاركة 54 من المتدربين من مختلف إدارات الجامعة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات العاملين وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات العملية والإدارية بالجامعة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية ومالية واجتماعية وتكنولوجية كبيرة، ما يستلزم من المؤسسات الحكومية أن تتأقلم مع هذه التغيرات من اجل المحافظة على وجودها في سوق العمل، وتحقيق النمو ولا شك أن الاهتمام بمفهوم القيادة يشكل عنصرا أساسيا للمؤسسات فالقيادة تمثل المفتاح الأساسي للنجاح.

وأوضح مصطفى حسن أن القائد هو من لديه القدرة على حث المرؤوسين على العمل من اجل أهداف معينة تمثل القيم والدوافع والطموحات والتوقعات لكل من القادة والمرؤوسين ولابد من توافر صفات لدى القائد أهمها الرؤية والاتصال الفعال والتمكين وتنفيذ الرؤية والاستنارة الفكرية والإلهام وتوافر المعلومات وتوصيلها والقدرة على القيادة والسيطرة

البرنامج يناقش التطوير التنظيمي والقيادة التحويلية

وأوضح خالد عمران مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب أن البرنامج تحت إشراف محمود يونس مدير عام الموارد البشرية ويناقش على مدار 3 أيام عدة محاور أهمها مداخل التغير والتطوير التنظيمي والقيادة التحويلية كمدخل لقيادة التغير والأنماط الحديثة للقيادة الإدارية ومناقشات في قانون الخدمة المدنية، طبيعة السلوك الإنساني، تشخيص وحل المشكلات، ويحاضر في البرنامج الدكتور أحمد سيد سباعي بكلية التجارة والدكتور محمد مصطفى محمد بكلية التربية، وأشرف سيد محمود مدير عام التطوير المؤسسي بالجامعة.