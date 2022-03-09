الأسطى أمل الزناتي بعد تكريمها في اليوم العالمي للمرأة: مكنتش مصدقة

قهرت ظروفها وتحدت التنمر وقصر القامة بالعمل، إلى أن أصبحت أيقونة للمراة المصرية، فاستحقت عن جدارة التكريم في اليوم العالمي للمرأة من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، ليحتفي بها أبناء بلدتها، فهي السيدة التي تحدت نفسها وآمنت بقدرتها على تقديم الكثير والكثير، فكانت أول ميكانيكي سيدة تعمل في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة .

أمل الزناتي تعبر عن فخرها: قهرت المستحيل

«فخورة جداً بتكريمي في اليوم العالمي للمرأة وهو اعتراف بجهود امتدت لسنوات ومعاها كان فيه صبر وتحدي وقهر المستحيل علشان أوصل للمرحلة دي»، تقولها «أمل الزناتي الصاوي»، البالغة من العمر 50 عاما، أول سيدة تنافس الرجال في مهنة تصليح المعدات الثقيلة بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، مؤكدة انها تمنت التكريم ونالته.

بينما كانت الأسطى «أمل الزناتي» تجري فحوصات طبية بجامعة المنصورة، تلقت اتصالا هاتفيا ربما داوى آلامها، وبدّل حزنها لفرح شديد، «كنت بكشف، وفجأة جالي اتصال، ألو أستاذة أمل، لو سمحتي ابعتي صورة بطاقتك وصورة شخصية، وإن شاء الله فيه تكريم ليكي».. كان ذلك نص المكاملة الهاتفية الأولى، التي لم يعلن فيها المتصل عن أي تفاصيل لكنها شعرت بسعادة بالغة حينها.

الأسطى أمل:« درع غالي عليا وربنا مبينساش حد»

اكتملت سعادتها باتصال تليفوني آخر من إحدى جهات الدولة، ليبلغها المتصل أنها ستُكرم في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، «مكنتش مصدقة، كان حلم واتحقق، جالي تليفون قالي هتتكرمي في اليوم العالمي للمراة بحضور قرينة الرئيس، وقتها حسيت إن ربنا كلل جهودي وتعب سنيني اللي فاتت بتكريم مستحق، وإن ربنا مبينساش حد، وحسيت بفخر كبير أن هكون ضمن المكرمات والقامات في اليوم ده».

درع كبير عبارة عن أيقونة اليوم العالمي للمرأة، وبروش أيضا، تسلمته الأسطى أمل من قرينة الرئيس السيسي، سيكون لها بمثابة أجمل ذكرى في عمرها وفقا لها، «اتكرمت كتير لكن دا أحسن تكريم، هيفضل ذكرى ليا طول عمري، حسين إني أيقونة في التحدي»