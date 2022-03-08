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انتصار السيسي تنقل تحيات الرئيس لـ«سيدات مصر» في يوم المرأة العالمي

كتب:

محمود البدوي
11:58 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
السيدة انتصار السيسي .. قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي .. قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس لسيدات مصر، في يوم المرأة العالمي، «طبعًا بحييكم جدًا، عاوزة أبلغكم سلام وتحيات سيادة الرئيس، عاوزة أحييكم وأقول بقالنا كتير متجمعناش، ودي مناسبة جميلة جدًا، سعيدة جدًا أني شفتكم النهاردة».

وأضافت السيدة انتصار السيسي، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»: «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يأمل أن يكون موجود النهاردة، بس زي ما أنتم عارفين أنه مرتبط بأعمال أخرى، بإذن الله المناسبة الجاية يكون معانا، ونحتفل مع بعض بالمناسبة السعيدة دي».

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