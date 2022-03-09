الكلمة الكاملة للسيدة انتصار السيسي في احتفالية يوم المرأة العالمي

ألقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتها الرسمية في احتفالية يوم المرأة العالمي، والذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، وجاء نصه كالتالي: -

السيدات والسادة .. سيدات مصر

«في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد سعادتي بشكل خاص تقديرًا وحبًا لكل امرأة في يوم تكريمها، والاحتفاء بها من جميع دول العالم، سيدات مصر العظيمات حينما ننظر حولنا في كل مكان، نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها، هي المرأة التي تضع دومًا أسرتها الصغيرة في قلبها، تحيطها برعايتها وحنانها، وتحلم دائمًا بغد أفضل لها، وهي التي تعمل وتكافح لبناء بلدها، وتحلم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع وطنها، فهذه المرأة هي الأساس المتين الذي يبنى عليه المجتمع بأكمله».

«ومن هنا أود أن أتقدم بخالص التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية العظيمة، في اليوم العالمي للمرأة، فإن اجتمع كل كلمات الشكر والامتنان فلم ولن توفى بحقها وقدرها الكبير، وأؤكد على أنها أذا أردت أن تعرف رقي أمه فأنظر إلى مكانة نسائها كيف تكون، ويجب أن ندرك أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر فقط على إتاحة الفرص لها بل تستحق أكثر من ذلك، تستحق دعمها ومساندتها ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة».

«وأؤكد أن إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات والدول لن يتم دون إحداث تغيير في معاملة هذه المجتمعات للمرأة، وكلي أمل في أن تحصد بنات مصر ما نزرعه نحن النساء، وإن يحصلن على السعادة التي تستحقها كلًا منهن، فهن صانعات المستقبل، كما أرى فيهن فتيات يكسرن كل الحواجز والعوائق لرسم مستقبل وطننا الغالي بأيدهن ويكتبن تاريخًا جديدًا نفخر به جميعًا نساءً ورجالا».

وختامًا، أؤكد أن المرأة المصرية ستظل هي أيقونة النجاح، وهي عماد المجتمع وشريكه في بناء هذا الوطن، كل عام وكل إمرأة مصرية تنعم بالخير والصحة والسعادة، كل عام وأنتي بعزة ورفعة وكرامة، كل عام وأنتي ملهمة للجميع، كل عام وأنتن جميعًا بخير وصحة وسلام، وكل عام وأنتم بخير.