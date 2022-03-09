جيلان علاء تشوِّق جمهورها لعمل جديد يجمعها بعمرو عبد الجليل (صور)

كشفت الفنانة الشابة جيلان علاء عن عمل فنى جديد يجمعها بالفنان القدير عمرو عبد الجليل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الخاص على موقع الصور الشهير «انستجرام».

وشاركت جيلان علاء جمهورها مجموعة من الصور الخاصة بكواليس العمل الجديد، ودوّنت عليها: «توشكا حبيب قلبي، بحبه ياجدعان والله، استنونا فى حاجة لذيذة إن شاء الله قريبا».

جيلان علاء وعمرو عبد الجليل فى عمل فني جديد

وظهر الثنائي، عمرو عبد الجليل وجيلان علاء، فى صور وهما يقفان أمام ميكروفون داخل استوديو، ويسجلان صوتهما على عمل جديد، وتفاعل الجمهور مع الصور، متحمسين لمعرفة تفاصيل العمل الفني.

ويخوض الفنان عمرو عبد الجليل السباق الرمضاني المقبل بأكثر من عمل فني، أولهم مسلسل «المشوار»، الذي يشارك فيه بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد مجدي وندى موسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

أعمال عمرو عبد الجليل فى رمضان

ويشارك عمرو عبدالجليل أيضًا فى مسلسل «مكتوب عليا»، بجانب أكرم حسني وآيتن عامر وهنادى مهنا وحنان سليمان وهلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.

شارك عبدالجليل في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، والذي شارك فيه بجانب عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.