عمرو عبد الجليل: الأعمال الكوميدية تتطلب مجهودا كبيرا (فيديو)

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن أنه عاد حالا من استديو تصوير مسلسل «مكتوب عليا» الذي يؤدي فيه دور رجل أعمال يسمى «بدوي»، يتورط مع الفنان أكرم حسني في تفاصيل كثيرة ضمن السباق الرمضاني لرمضان 2022، موضحا أن الأعمال الكوميدية تتطلب مجهودا كبيرا: «تقريبا مبنمش، لسه كتير لتصوير المسلسل وإن شاء الله نخلص قبل رمضان، أول مرة أتعامل مع خالد الحلفاوي كمخرج وأكرم لذيذ في اللوكيشن وفي الحقيقة».

عبد الجليل مع محمد رمضان في مسلسل المشوار

وأضاف «عبد الجليل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «DMC» المذاع على شاشة « dmc» الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه لم يبدأ في تصوير مسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان ولكنه قرأ الدور والذي يخرجه أكرم ياسين، موضحا أن دوره في المسلسل جاد جدا.

أدوار كوميدية لا ينساها الجمهور لعبد الجليل

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسلي المشوار ومكتوب عليا، ويظهر عبد الجليل في أدوار كوميدية لا ينساها الجمهور مثل دوره في فيلم صرخة نملة ودوره في دكان شحاتة، وبدأ حياته الفنية عام 1986 في مسرحية البدوزرمن بطولة النجم الراحل محمد نجم، وظهر في فيلم إسكندرية كمان وكمان، وظهر مع توأمه أيمن في مسلسل من بطولة المطرب عمرو دياب عام 1993، وفيلم المهاجر الذي كان من بطولة الفنان خالد النبوي ومن إخراج المخرج العالمي يوسف شاهين، وظهر في مسلسلات هارون الرشد، ورد قلبي ورياح الشرق والبحر مندي ومحمود المصري.