افتتاح أول وحدة لعلاج عيوب القلب الخلقية بالقسطرة في مستشفى بنها التعليمي

افتتح الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أول وحدة لعلاج العيوب الخلقية للقلب للأطفال والكبار بالقسطرة بمستشفى بنها التعليمي، ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات متكاملة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة المتتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة تقديم خدمات طبية ذات طابع خاص لمواطنى تلك المحافظات، تيسيرا عليهم حتى يتجنبوا مشقة الانتقال والسفر للعلاج بمستشفيات القاهرة.

افتتاح وحدة القلب للاستفادة من خبرات الكوادر الطبية بالهيئة

وقال محمد فوزي، في بيان له، إن افتتاح الوحدة يأتى للاستفادة من الخبرات العلمية والطبية التى يتمتع بها الكوادر الطبية بوحدات الهيئة، ولنقل هذه الخبرات لأجيال جديدة لخدمة المريض المصرى فى أقرب مكان متاح له، حيث جرى افتتاح وتشغيل أول وحدة لعلاج العيوب القلب الخلقية باستخدام القسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمي، لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا ومحافظة القليوبية.

الخدمات العلاجية تقدم للمواطنين بالمجان

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الافتتاح جاء تكليلا لمجهود الهيئة في توفير كافة الوحدات الطبية المختلفة للمرضى بمختلف المحافظات وعدم ذهابهم للقاهرة، حيث جرى تدريب الأطباء المتواجدين في الوحدة بالمعهد القومي للكبد، للاستفادة من خبراتهم الواسعة فى هذا المجال، وحتى يشعر المريض كأنه يتلقى هذه الخدمة بمعهد القلب دون أن يتكبد عناء السفر، وجميع الخدمات التي ييحصل عليها بالمجان.

وأوضح فوزى، أن الخطوة القادمة هي افتتاح وحدة أخرى لتقديم نفس الخدمة بمستشفى قفط التعليمي لخدمة المرضى بجنوب الوادى ومحافظات الصعيد.

إجراء عملتين لغلق ثقب بمستشفى بنها التعليمي

وأفادت الدكتورة فاطمة الشباسي، مدير مستشفى بنها التعليمي، بأنه لأول مرة بمحافظة القليوبية وبمستشفى بنها التعليمي يتم إجراء عمليتين لغلق ثقب بين الأذينين بالقلب عن طريق القسطرة العلاجية، حيث جرى التنسيق والتعاون الكامل بين أطباء المستشفى وكوادرنا المتميزة بمعهد القلب القومى، وإجراء العمليات بواسطة نخبة من الاستشاريين بمعهد القلب القومي تحت إشراف أساتذة معهد القلب القومي.