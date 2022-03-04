حالة طبية نادرة في مستشفى العريش العام.. طفل مولود بـ 4 كُلى

شهد مستشفى العريش العام حالة فريدة من نوعها، إذ وصل إلى قسم العناية المركزة طفل عمره 4 شهور، تبين بعد الكشف والفحوصات أنه يعاني من حالة طبية نادرة إذ أنه مولود بـ 4 كُلى.

تفاصيل الحالة الطبية النادرة

قال محمد الخليلي مسؤول المتابعة بمديرية الصحة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن والدي الطفل نور رمضان عبد الفتاح، وصلا أول من أمس الأربعاء، إلى المستشفى، لأنه كان يشعر بإعياء غير معروف سببه، وتم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، ليتم الكشف عليه وإجراء الفحوصات الدقيقة.

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وأضاف «الخليلي»، أنه بعد إجراء فحوصات السكر والضغط والكبد والعظام والمعدة والأنف والأذن والحنجرة، ثبت سلامة الطفل، فتم عمل تحاليل وصورة دم كاملة، لتظهر مفاجئة تم على إثرها استدعاء طبيب البروتوكول من العيادات الخارجية، الذي قام بعمل سونار على الكليتين، لتكون المفاجئة بأن الطفل يعاني من حالة طبية نادرة إذ توجد لديه 4 كُلى، وتعمل بشكل طبيعي، إلا أن وجودها تسبب في تضخم بالبطن.

نقل الطفل إلى مستشفى أبو الريش

ذكر مصدر طبى بمستشفى العريش العام، لـ «الوطن» أنه تم عمل الإسعافات اللازمة للطفل لتهدئة حالته، وبالفعل استقرت حالته الصحية بشكل تام، وتم تحرير خطاب لتحويله، غدا السبت، إلى مستشفى أبو الريش في القاهرة، لتوافر تخصصات كبيرة.

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وأوضح المصدر، أنه غير معروف ما إذا كان سيتم استئصال الكليتين، أم اتخاذ إجراء طبي أخر، وهذا ما سوف يحدده الأطباء في مستشفى أبو الريش.