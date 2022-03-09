ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على المخابز بمركزي كفر الدوار وشبراخيت ومدينة النوبارية.

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر، تم تجميعه بغرض الاحتكار، و1.5 طن أرز معبأ بشكاير يتم تفريغها وتعبئتها بأكياس بلاستيكية بتاريخ إنتاج جديد غير مدون على الشيكارة، و90 كرتونة زيت طعام مجهول المصدر، كما تم ضبط عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية.

ضبط مصنع زبادي غير مرخص

وفي مركز ومدينة شبراخيت، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع زبادي وسمن يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1200عبوة زبادي مجهول المصدر، و90 كجم سمن بدون بيانات أو علامات، وعدد من العبوات الفارغة، و2000 قطعة حلويات مجهولة المصدر بأحد المخابز السياحية.كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحال تجارية مختلفة الأنشطة.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وبالمرور على مدينة النوبارية تم ضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط 7 كيلو جرامات من اللحوم.

كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار لبدالين تموينيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري.

وشدد المحافظ على ضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.