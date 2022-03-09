حرب روسيا وأوكرانيا.. أمريكا تدرس نشر صواريخ «باتريوت» في بولندا

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنّها تدرس نشر بطاريات باتريوت الدفاعية الصاروخية في بولندا، مع تصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وجاء قرار واشنطن، بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حزمة من العقوبات على موسكو، كان أبرزها فرض حظر على واردات النفط الروسي، في إطار التحركات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 5 من النخب الروسية الرئيسية، وأضافت قيودا على الصفقات الأمريكية المتعلقة بالديون الوطنية لروسيا.