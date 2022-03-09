المدرسة الفلكية بـ«جنوب الوادي» توصي بإنشاء مركز للتميز العلمي في الفلك

اختتمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات برنامج المدرسة الفلكية الأولى «تعريفية بعلم الفلك والشمس»، والذي نظمته كلية العلوم تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان وقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

تعاون بين جامعة حنوب الوادي و«القومي للبحوث الفلكية»

وقدم الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، عميد كلية العلوم بقنا، الشكر لرئيس الجامعة على رعايته الكريمة للفعاليات، وعلى دعمه غير المحدود لكل الفعاليات البحثية والعلمية بالجامعة، وأشار إلى أن أعمال المدرسة الفلكية الأولى أوصت بعمل بروتوكول للتعاون بين كلية العلوم جامعة جنوب الوادي والمعهد القومي للبحوث الفلكية وتفعيل التعاون، ليكون بشكل دوري بين قسم الفيزياء شعبة الفيزياء الجوية والفلك بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي وقسم بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال الرصد الجوي ورصد الإشعاع الشمسي ورصد التلوث البيئي، وتفعيل التبادل العلمي والزيارات الميدانية لمحطات الرصد بين الطرفين، والعمل على إنشاء مركز للتميز العلمي في الفلك والطقس الفضائي بالتعاون مع المعهد.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، أن التوصيات تضمنت أيضا دعوة المهتمين بالعلوم الفلكية وتحديد الاتجاهات للاستفادة من التدريبات العملية بالمدرسة في مجال عملهم مثل الطلاب دارسي علم الجغرافيا وطلاب قسم المساحة بكليات الهندسة وهيئة المساحة بوزارة الأوقاف لتحديد اتجاهات القبلة للمساجد، والتوصية بتقييم جهود الطلاب المشاركين في المدرسة بتخصيص جزء من درجات أعمال السنة مقابل المشاركة.

وكالة الفضاء المصرية

وأشارت الدكتورة إيمان فؤاد، مدرس الفيزياء الجوية بقسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا، إلى أن اليوم الثاني لأعمال المدرسة شهد عدة أنشطة، حيث تم عمل حلقة نقاش لمناقشة استفسارات وأسئلة الطلاب المشاركين مع أساتذة قسم الفلك ومشاركة لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء بعنوان «تجربتي مع وكالة الفضاء المصرية».

وشهد اليوم الثاني عدة محاضرات، حيث ألقت الدكتورة صافيناز أحمد بمعهد البحوث الفلكية، محاضرة بعنوان «الشمس والظواهر الشمسية»، وألقت الدكتورة ماجدة محب الدين بمعهد البحوث الفلكية محاضرة بعنوان «الطقس الفضائي»، ومحاضرة للدكتور جمعة خلف من معهد البحوث الفلكية بعنوان «الفلك الشرعي»، كما تم عمل تدريب عملي صباحي للطلاب المشاركين على قياس الزوايا الشمسية، وتدريب عملي مسائي على قراءة السماء وعلى تحديد النجم القطبي.

شهادت تقدير للمشاركين في أعمال المدرسة

كما شهد اليوم الختامي عدة محاضرات، منها محاضرة بعنوان «الإشعاع الشمسي طرق القياس وأنواع الأجهزة» للدكتور أحمد أبوالوفا من معهد البحوث الفلكية، ومحاضرة بعنوان «حركة الشمس حول مركز المجرة» للدكتورة ماجدة محب الدين، ومحاضرة للدكتورة صافيناز أحمد بعنوان «الكسوف والخسوف والاقتران والعبور والاستتار»، وتضمن اليوم الختامي أيضا تدريب صباحي للطلاب المشاركين على متابعة إطلاق بالون الراديوسوند لقياس عوامل المناخ في طبقات الجو العليا من مركز بحوث الأرصاد الجوية بمقر الجامعة.

وفي الختام، قام الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، بتسليم شهادات تقدير للمشاركين بأعمال المدرسة الفلكية الأولى من معمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان ومن قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكذلك للطلاب المشاركين والقائمين على التنظيم.