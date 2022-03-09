نموذج محاكاة الجامعة المصرية يواصل فعالياته في جامعة جنوب الوادي

يواصل نموذج محاكاة الجامعة المصرية فعالياته لليوم الثالث على التوالي، والمقدم لأعضاء هيئة التدريس الشباب بمختلف كليات جامعة جنوب الوادى، بهدف رفع الوعي واكتساب مهارات جديدة.

وتضمن النموذج، في الجزء الأول، محاضرة للدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، بعنوان «مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية» وكيفية التقديم والحصول عليها، والمزايا التى تُحدثها تلك المشروعات لخدمة البحث العلمي بالجامعة.

أما الجزء الثانى جاء بمحاضرة بعنوان «التخطيط الاستراتيجى» قدمها الدكتور حسين عبدالباسط، عميد كلية التجارة، والتي تحدث فيها عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهدافه والمراحل المختلفة التى يمر بها. كما تخللت التدريب مجموعة من النقاشات الثرية بين المتدربين والمدربين.

نموذج المحاكاة يضم 20 شابًا

يُذكر أن النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الجامعة المصرية تضم ٢٠ شابًا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة.

قافلة لجامعة جنوب الوادي لمركز قفط

وفي سياق آخر، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات إلى عزبة جبريل بمركز قفط.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي بأن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قاموا بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً، بمشاركة كلية الصيدلة، لحوالي 552 حالة مرضية، بواقع: 50 حالة رمد و220 عظام و20 أنف وأذن و52 نساء وتوليد و60 أطفال و40 جلدية و80 جهاز هضمي و30 نفسية وعصبية، بالاضافة إلى معاينة 12 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعانون بعض الصعوبات النفسية والجسدية، حيث جرى تقديم النصح والإرشاد لذويهم.